Трамп у Twitter покритикував соцмережу
Президент США Дональд Трамп розкритикував Twitter після того, як у соціальна мережа почала позначати "сумнівними" деякі повідомлення чинного лідера США.
Джерело: Twitter Трампа
Пряма мова: "Twitter вийшов з-під контролю, що стало можливим завдяки подарованому урядом розділу 230".
Деталі: Трамп мав на увазі розділ закону про етику в сфері комунікацій від 1996 року.
До того соцмережа позначила попередні пости Трампа "сумнівними", адже він заявляв про фальсифікації на виборах і власну перемогу, хоча підрахунок голосів досі триває.
Twitter is out of control, made possible through the government gift of Section 230!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020
Це не вперше пости Трампа піддаються критиці у соцмережі. Раніше Twitter позначав деякі дописи президента США як такі, що потребують верифікації.