Трамп у Twitter покритикував соцмережу

Президент США Дональд Трамп розкритикував Twitter після того, як у соціальна мережа почала позначати "сумнівними" деякі повідомлення чинного лідера США.

Джерело: Twitter Трампа



Пряма мова: "Twitter вийшов з-під контролю, що стало можливим завдяки подарованому урядом розділу 230".

Деталі: Трамп мав на увазі розділ закону про етику в сфері комунікацій від 1996 року.



До того соцмережа позначила попередні пости Трампа "сумнівними", адже він заявляв про фальсифікації на виборах і власну перемогу, хоча підрахунок голосів досі триває.

Twitter is out of control, made possible through the government gift of Section 230!