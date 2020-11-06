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Трамп у Twitter покритикував соцмережу

П'ятниця, 6 листопада 2020, 13:35
Трамп у Twitter покритикував соцмережу

Президент США Дональд Трамп розкритикував Twitter після того, як у соціальна мережа почала позначати "сумнівними" деякі повідомлення чинного лідера США.

Джерело: Twitter Трампа

Пряма мова: "Twitter вийшов з-під контролю, що стало можливим завдяки подарованому урядом розділу 230".

Деталі: Трамп мав на увазі розділ закону про етику в сфері комунікацій від 1996 року.

До того соцмережа позначила попередні пости Трампа "сумнівними", адже він заявляв про фальсифікації на виборах і власну перемогу, хоча підрахунок голосів досі триває.

Це не вперше пости Трампа піддаються критиці у соцмережі. Раніше Twitter позначав деякі дописи президента США як такі, що потребують верифікації.

 

Знати більше: "Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США"

Нагадаємо:

  • Президент Дональд Трамп заявив про шахрайство з голосуванням, подав судові позови і закликав до перерахунку голосів у кількох штатах.
  • Байден перемагає чинного президента Дональда Трампа у Джорджії, що робить майже певною його перемогу на виборах 46-го президента США. 

Українська правда
Теми: ТрампсоцмережівибориСША
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