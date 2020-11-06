Помер Жванецький

Відомий сатирик Михайло Жванецький пішов з життя у віці 86 років.

Джерело: "Дождь"

Деталі: Цю інформацію підтверджують його близькі друзі і його концертний директор Олег Сташкевич.

На початку жовтня стало відомо, що Жванецький завершив концертну діяльність через вік і втрату працездатності.

Влітку Михайло Жванецький в інтерв'ю виданню "Собеседник" розповів про дуже погане самопочуття. "Дуже погано себе почуваю останнім часом. Вік уже", - казав він.

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