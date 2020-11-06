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Помер Жванецький

П'ятниця, 6 листопада 2020, 13:36
Помер Жванецький

Відомий сатирик Михайло Жванецький пішов з життя у віці 86 років.

Джерело: "Дождь"

Деталі: Цю інформацію підтверджують його близькі друзі і його концертний директор Олег Сташкевич.

На початку жовтня стало відомо, що Жванецький завершив концертну діяльність через вік і втрату працездатності.

Влітку Михайло Жванецький в інтерв'ю виданню "Собеседник" розповів про дуже погане самопочуття. "Дуже погано себе почуваю останнім часом. Вік уже", - казав він.

Жванецький народився в Одесі в 1934 році. Прославився як письменник-сатирик, виконуючий свої твори зі сцени самостійно.

До останніх років вів на телебаченні програму "Черговий по країні". Виходила вона на каналі "Росія 1" до грудня 2019 року.

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Теми: культура
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