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ВООЗ: Людству варто негайно готуватися до нової пандемії

П'ятниця, 6 листопада 2020, 14:18
ВООЗ: Людству варто негайно готуватися до нової пандемії
Фото КМДА

Всесвітня організація охорони здоров’я заявляє, що пандемія коронавірусу є нагадуванням про важливість зміцнення галузі охорони здоров'я в кожній країні, і закликає людство негайно розпочати підготовку до наступної потенційної пандемії.

Джерело: сайт ВООЗ

Дослівно: "Ми повинні вже зараз вжити заходів щодо забезпечення готовності до наступної пандемії".

Деталі: Організація підкреслила, що упродовж останнього року країни з надійною інфраструктурою в галузі охорони здоров'я змогли вжити оперативних заходів для стримування поширення вірусу.   

У ВООЗ наголосили, що світ може перемогти COVID-19 за допомогою "науки, рішень і солідарності".

Там також нагадали, що вперше світ згуртувався навколо розробок необхідних вакцин, засобів діагностики і лікування, а також забезпечення їх доступності для всіх країн на основі дотримання принципу справедливості.

У ВООЗ підкреслили, що людство не повинне відступати від досягнення найважливіших цілей в галузі охорони здоров'я, адже пандемія COVID-19 слугує нагадуванням, що здоров'я – це основа соціальної, економічної і політичної стабільності.

Українська правда

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Теми: здоров'якоронавіруссвіт
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