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До Київради проходять 7 партій - офіційно

П'ятниця, 6 листопада 2020, 15:01
До Київради проходять 7 партій - офіційно

До Київської міської ради за результатами виборів 25 жовтня проходять 7 політичних сил.

Джерело: брифінг Київської міської ТВК  6 листопада, "Інтерфакс-Україна"

Деталі:  7 партій подолали бар’єр у 5%:

"Європейська солідарність" - 20,52%

"Удар" 19,98%

"Єдність" Олександра Омельченка 8,74%

ОПЗЖ 7,81

"Слуга народу" 7,53%

ВО "Батьківщина" 7,49%

"Голос" 5,97%

Решта політсил набирають менше 5%.

До Київради було обрано 65 депутатів, які перемогли в територіальних виборчих округах, та 55 депутатів за єдиними списками партій.

Згідно з розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", "Євросолідарність" отримає 32 місця з 120 в Київраді, "Удар" - 31, "Єдність" - 13, ОПЗЖ і "Слуга народу" - по 12, "Батьківщина" - 11 і "Голос "- 9.

Українська правда

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