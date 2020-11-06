До Київради проходять 7 партій - офіційно
П'ятниця, 6 листопада 2020, 15:01
До Київської міської ради за результатами виборів 25 жовтня проходять 7 політичних сил.
Джерело: брифінг Київської міської ТВК 6 листопада, "Інтерфакс-Україна"
Деталі: 7 партій подолали бар’єр у 5%:
"Європейська солідарність" - 20,52%
"Удар" 19,98%
"Єдність" Олександра Омельченка 8,74%
ОПЗЖ 7,81
"Слуга народу" 7,53%
ВО "Батьківщина" 7,49%
"Голос" 5,97%
Решта політсил набирають менше 5%.
До Київради було обрано 65 депутатів, які перемогли в територіальних виборчих округах, та 55 депутатів за єдиними списками партій.
Згідно з розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", "Євросолідарність" отримає 32 місця з 120 в Київраді, "Удар" - 31, "Єдність" - 13, ОПЗЖ і "Слуга народу" - по 12, "Батьківщина" - 11 і "Голос "- 9.
Українська правда