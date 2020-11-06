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До Київради проходять 7 партій - офіційно

П'ятниця, 6 листопада 2020, 16:01

До Київської міської ради за результатами виборів 25 жовтня проходять 7 політичних сил.

Джерело: брифінг Київської міської ТВК  6 листопада

Деталі:  7 партій подолали бар’єр у 5%:

"Європейська солідарність" - 20,52%

"Удар" 19,98%

"Єдність" Олександра Омельченка 8,74%

ОПЗЖ 7,81

"Слуга народу" 7,53%

ВО "Батьківщина" 7,49%

"Голос" 5,97%

Решта політсил набирають менше 5%.

До Київради було обрано 65 депутатів, які перемогли в територіальних виборчих округах, та 55 депутатів за єдиними списками партій.

Українська правда


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