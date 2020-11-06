Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден перемагає у ключовій для виграшу виборів Пенсильванії

П'ятниця, 6 листопада 2020, 15:09
Байден перемагає у ключовій для виграшу виборів Пенсильванії

Кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає чинного президента Дональда Трампа у ключовій для виграшу виборів президента Пенсильванії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Байден зараз лідирує в Пенсильванії - він випереджає Трампа на 5 597 голосів, 49,4% проти 49,3%, повідомляє CNN.

Як і в Джорджії, де Байден вийшов у лідери в ніч на п'ятницю, Байден почав різко скорочувати відрив, коли виборча комісія перейшла до підрахунку бюлетенів, що надійшли поштою. Майже 80% голосів у "поштових" бюлетенях - за Байдена, стверджує влада Пенсільванії. У 2020 році через пандемію кількість поштових голосів була особливо високою.

Пенсильванія є одним зі штатів, які затримали підрахунок голосів, оскільки за місцевим законодавством, поштові голоси починають рахувати лише у день виборів (більшість інших штатів починає їх обробку наперед).

Пенсильванія є одним з густонаселених штатів та дає 20 голосів до Колегії виборників - органу, чиї члени обирають нового президента США, голосуючи так, як доручила їм більшість громадян штату. Із голосами Пенсильванії і Джорджії Байден претендує на 306 голосів виборників. 

Підкреслимо, це не остаточний результат виборів. Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників.

Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.

Нагадаємо, Джо Байден став кандидатом у президенти, який отримав найбільшу кількість голосів на виборах в США за всю історію. 

Президент Дональд Трамп заявив про шахрайство з голосуванням, подав судові позови і закликав до перерахунку голосів у кількох штатах.

"Українська правда" у Threads

Теми: БайденТрампвибориСШАпрезидент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
Штаб Байдена пригрозив Трампу примусовим виселенням з Білого дому
Після "розвороту" Пенсильванії Трамп написав гнівний твіт
Байден здобуває Джорджію та йде до перемоги на виборах президента США
Трамп готується розпочати другий термін достроково, навіть без перемоги - Politico
Останні новини
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
Усі новини...
Реклама: