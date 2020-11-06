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Євросоюз ввів персональні санкції проти Лукашенка

П'ятниця, 6 листопада 2020, 16:49

Європейський Союз у четвер офіційно запровадив персональні санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка і ще 14 білорусів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Відповідне рішення у п'ятницю опубліковане у Офіційному журналі ЄС та починає діяти негайно. 

Як відомо, 2 жовтня через придушення масових акцій протесту та фальсифікації на виборах президента Білорусі Євросоюз ввів санкції проти 40 білоруських чиновників. Але у санкційному списку не було прізвища Лукашенка. 

ЄС спершу вирішив не карати персонально Лукашенка, аби зберегти можливість врегулювання політичної кризи шляхом діалогу. Проте вже 12 жовтня погодився запровадити санкції проти Лукашенка.

Окрім самого Лукашенка, ЄС додав до санкційного списку його сина Віктора, главу його адміністрації Ігоря Сергеєнка, прессекретаря Наталію Ейсмонт, главу КДБ Івана Тертеля, главу Слідчого комітету Івана Носкевича, главу Конституційного суду Петра Міклашевича.

ЄС пояснив, що ухвалив рішення внести у санкційний список особисто Лукашенка та ще 14 осіб, беручи до уваги серйозність ситуації в Білорусі, триваючі репресії проти цивільного населення та опозиційних активістів. 

Як повідомлялось, Україна перебуває в процесі приєднання до санкційного списку ЄС проти Білорусі, в якому Александра Лукашенка немає.  

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна розгляне можливість санкцій проти Лукашенка після завершення процедури в ЄС.

Теми: ЄСсанкціїЛукашенкоБілорусь


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