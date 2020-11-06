Зеленський на передовій: Звільнимо Донбас, як Україну від нацистів

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Луганської області відвідав військових у зоні операції Об’єднаних сил. Там він висловив переконання, що Україні вдасться звільнити Донбас від окупантів, як колись було звільнено від нацистів Київ.

Джерело: сайт президента

Деталі: Зеленський поспілкувався з воїнами та подякував їм за службу. Зокрема, він нагадав, що 77 років тому було звільнено від нацистських загарбників Київ, і висловив переконання, що і в наші дні Україна зможе звільнити свої землі від ворога.

Глава держави також ознайомився з умовами служби на передових позиціях. Зеленський вручив захисникам подарунки та сертифікат на військовий автомобіль.

Пряма мова: "Ви захищаєте інтереси нашої країни, наш суверенітет і територіальну цілісність…

Я впевнений: завдяки стійкості наших героїв це обов’язково станеться з тимчасово окупованим Донбасом. Дякую вам за службу. Бережіть себе, наші родини і в цілому Україну".