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Штаб Байдена пригрозив Трампу примусовим виселенням з Білого дому

П'ятниця, 6 листопада 2020, 16:50
Штаб Байдена пригрозив Трампу примусовим виселенням з Білого дому

На тлі повідомлень, що президент США Дональд Трамп не планує "здаватись" на виборах, виборчий штаб Джо Байдена попередив, що Трампа можуть примусово випровадити з Білого дому.

Про це заявив речник штабу Байдена Ендрю Бейтс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Як ми сказали 19 липня, на цих виборах рішення приймає американський народ. І уряд Сполучених Штатів цілком здатний вивести порушників з Білого дому", - заявив Бейтс, очевидно маючи на увазі президента-республіканця.

Цю заяву Бейтс зробив у відповідь на повідомлення про те, що Трамп не планує визнавати поразку, якщо Байден буде визнаний обраним президентом США у п’ятницю.

Останні підсумки підрахунку голосів показують, що Трамп поступається Байдену у ключових штатах, які є вирішальними для перемоги на виборах. 

У ніч на п’ятницю Байден вийшов у лідери в Джорджії, ва у п’ятницю - в Пенсильванії. Перемога у цих штатах забезпечить Байдену виграш на виборах президента США. Водночас Трамп без голосів виборників Джорджії і Пенсильванії не має шансів на переобрання.

"Українська правда" у Threads

Теми: БайденТрампСШАвибори
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