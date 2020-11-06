Соціальна мережа Facebook видалила в Україні 94 акаунти та сторінки через неправдивий інформацію.

Джерело: звіт Facebook за жовтень

Дослівно: "Ми видалили 46 акаунтів Facebook, 44 сторінки, одну групу та три акаунти Instagram, пов’язаних з PR-фірмою MAS в Україні та особами, пов’язаними з кампанією Юлії Тимошенко й політичною партією "Батьківщина".

Ця діяльність виникла в Україні та орієнтована на українців. Ми знайшли цю мережу в рамках нашого розслідування щодо підозри на скоординовану неавтентичну поведінку в регіоні".

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