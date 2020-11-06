Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Компанія Facebook видалила мережу ботів, пов’язаних із Тимошенко

П'ятниця, 6 листопада 2020, 17:29
Компанія Facebook видалила мережу ботів, пов’язаних із Тимошенко

Соціальна мережа Facebook видалила в Україні 94 акаунти та сторінки через неправдивий інформацію.

Джерело: звіт Facebook за жовтень

Дослівно: "Ми видалили 46 акаунтів Facebook, 44 сторінки, одну групу та три акаунти Instagram, пов’язаних з PR-фірмою MAS в Україні та особами, пов’язаними з кампанією Юлії Тимошенко й політичною партією "Батьківщина".

Ця діяльність виникла в Україні та орієнтована на українців. Ми знайшли цю мережу в рамках нашого розслідування щодо підозри на скоординовану неавтентичну поведінку в регіоні".

Читайте також: Війни ботів. Як працюють українські армії медіакілерів у Facebook

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ТимошенкоБатьківщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
Тимошенко
Україна та її "якби"
Встигнути до контрнаступу. Посилення Єрмака, ротація в Кабміні, образи депутатів
Лідерка "Батьківщини" Тимошенко початок нового року зустріла у Дубаї – УП
Останні новини
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
Усі новини...
Реклама: