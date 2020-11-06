Держсекретар Джорджії підтвердив, що у штаті перерахують голоси

Держсекретар штату Джорджія, де Байден вирвався вперед, підтвердив, що у штаті відбудеться перерахунок голосів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на New York Times.

"Оскільки різниця настільки незначна - у Джорджії буде перерахунок... У даній ситуації результат у Джорджії має велике значення для всієї країни", - сказав Бред Раффенбергер, пообіцявши, що процес буде прозорим.

У Джорджії Джо Байден випереджує Дональда Трампа лише на 1579 голосів, підрахунок майже завершено.

Джорджія - один із ключових штатів, де ім’я переможця було складно спрогнозувати до останнього. Впродовж понад двох діб у штаті лідирував Трамп, однак ці підрахунки базувалися на голосуванні тих, хто фізично приходив на дільниці. Байден почав скорочувати відрив, коли виборча комісія перейшла до підрахунку бюлетенів, що надійшли поштою, оскільки поштове голосування значно популярніше серед виборців Байдена.

Джорджія дає 16 голосів до колегії виборників - органу, чиї члени обирають нового президента США, голосуючи так, як доручили їм виборці штату. Із їхніми голосами Байден претендує орієнтовно на 286 голосів виборників - на 16 більше за необхідний мінімум.

Це гарантує йому перемогу навіть у разі, якщо у будь-якому іншому спірному штаті Трамп зможе відновити перевагу.

Про те, як Байдену вдалося зберегти шанси на виграш, читайте у статті: Трамп без гарантій: чому Байден ще не програв змагання за посаду президента

Про особливості виборів цього року: "Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США".