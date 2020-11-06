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Канада слідом за ЄС розширила санкційний список щодо Білорусі

П'ятниця, 6 листопада 2020, 18:36

Канада слідом за Євросоюзом запровадила санкції щодо 13 білоруських посадовців.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

"У координації з Європейським Cоюзом Канада сьогодні вводить додаткові санкції ще проти 13 білоруських посадовців. Канада і ЄС продовжують розділяти серйозні побоювання з приводу поточної ситуації в Білорусі", - сказано в оприлюдненій у п’ятницю заяві канадського МЗС.

Мова йде про чиновників, яких раніше у п’ятницю в санкційний список вніс Євросоюз. 

"Попри міжнародні заклики до Александра Лукашенка покласти край насильству в Білорусі, агресія його режиму триває. 

Ті, хто несе відповідальність за репресії проти народу Білорусі, зіткнуться зі зростаючим тиском у вигляді адресних санкцій. Канада і далі буде твердо підтримувати білоруський народ в його боротьбі за мир", - заявив міністр закордонних справ Франсуа-Філіп Шампань.

У список санкцій в п’ятницю Євросоюз вніс самопроголошеного президента Александра Лукашенка. ЄС пояснив, що ухвалив рішення про це, беручи до уваги серйозність ситуації в Білорусі, триваючі репресії проти цивільного населення та опозиційних активістів. 

Варто підкреслити, що Канада запровадили санкції проти Лукашенка наприкінці вересня.

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