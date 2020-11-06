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При посадці на рейси до Франції від українців вимагатимуть негативний COVID-тест

П'ятниця, 6 листопада 2020, 20:52

З 11 листопада всі, хто сідає на авіарейси з України до Франції, повинні пред’явити негативні результати тесту на коронавірусну інфекцію COVID-19. 

Про це повідомило посольство Франції в Україні, пише "Європейська правда". 

"Починаючи з 11 листопада цього року, перед посадкою на літак, що прямує до Франції з України, всім пасажирам віком від 11 років необхідно пред'явити негативний тест на полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР), зроблену не раніше ніж за 72 години до вильоту", - йдеться на сайті посольства в п'ятницю.

Нагадаємо, у четвер Франція повідомила про діагностування рекордних 58 тисяч нових інфекцій коронавірусу.

Ці дані надійшли після того, як Париж оголосив про нові обмежувальні заходи, введені в рамках другого загальнонаціонального карантину, запровадженого в країні з минулої п'ятниці.

Додамо, в аеропорту Парижа викрили банду шахраїв, яка за 300 євро продавала підроблені довідки про негативний тест на COVID-19.



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