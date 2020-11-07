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У світі фіксують найбільшу кількість випадків COVID-19 за добу з початку пандемії

Субота, 7 листопада 2020, 03:04
У світі фіксують найбільшу кількість випадків COVID-19 за добу з початку пандемії

6 листопада у світі COVID-19 виявили у 623 тисяч людей. Померло в цей день 9082 пацієнта.  

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: У світі виявили 623 266 випадків зараження коронавірусом, зокрема, 317 тисяч хворих в країнах Європи. В Україні 6 листопада виявили 9700 хворих.

В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Франція, Італія, Великобританія, Іспанія та Україна, яка займає 10 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 14-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Франція, Іспанія, Великобританія, Україна займає 9 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 20-му місці.

 
Статистика за 6 листопада

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Теми: коронавірус
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