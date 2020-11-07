У Польщі почав діяти жорсткий карантин

З суботи, 7 листопада, у Польщі ‌почали діяти нові карантинні обмеження, які були запроваджені після того, як в країні за добу підтвердили майже 25 тисяч нових випадків зараження COVID-19.

Джерело: TVN 24.

Деталі: Відсьогодні кінотеатри, театри, галереї та установи культури будуть закриті. Готелі будуть приймати тільки гостей, які перебувають у відрядженні.

У торгових центрах будуть закриті більшість магазинів, працюватимуть тільки продуктові магазини, аптеки і пункти обслуговування.

У магазинах площею менше ніж 100 квадратних метрів допускатиметься 1 покупець на 10 квадратних метрів, в більших магазинах - 1 покупець на 15 квадратних метрів.

Учні 1-3 класів переходять на онлайн-навчання, водночас для старшокласників дистанційне навчання продовжується до кінця листопада.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький попередив, що "листопад буде найважчим місяцем" і закликав громадян залишатися вдома. Він також звернувся до учасників демонстрацій проти обмеження абортів: "Будь ласка, протестуйте, але в мережі".

Що передувало: У вівторок міністерство охорони здоров’я Польщі повідомило про 24 692 нових випадки коронавірусу за останню добу – найбільше від початку пандемії.