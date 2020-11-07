Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Польщі почав діяти жорсткий карантин

Субота, 7 листопада 2020, 03:37
У Польщі почав діяти жорсткий карантин

З суботи, 7 листопада, у Польщі ‌почали діяти нові карантинні обмеження, які були запроваджені після того, як в країні за добу підтвердили майже 25 тисяч нових випадків зараження COVID-19.

Джерело: TVN 24.

Деталі: Відсьогодні кінотеатри, театри, галереї та установи культури будуть закриті. Готелі будуть приймати тільки гостей, які перебувають у відрядженні.

У торгових центрах будуть закриті більшість магазинів, працюватимуть тільки продуктові магазини, аптеки і пункти обслуговування.

У магазинах площею менше ніж 100 квадратних метрів допускатиметься 1 покупець на 10 квадратних метрів, в більших магазинах - 1 покупець на 15 квадратних метрів.

Учні 1-3 класів переходять на онлайн-навчання, водночас для старшокласників дистанційне навчання продовжується до кінця листопада.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький попередив, що "листопад буде найважчим місяцем" і закликав громадян залишатися вдома. Він також звернувся до учасників демонстрацій проти обмеження абортів: "Будь ласка, протестуйте, але в мережі".

Що передувало: У вівторок міністерство охорони здоров’я Польщі повідомило про 24 692 нових випадки коронавірусу за останню добу – найбільше від початку пандемії.

"Українська правда" в Threads

Теми: карантинПольщакоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
Усі новини...
Реклама: