Світовий банк виділить $100 млн на економіку підконтрольного Донбасу
Світовий банк виділить Україні 100 мільйонів доларів на відновлення економіки та підприємництва на підконтрольних територіях Донбасу.
Джерело: президент Володимир Зеленський у Twitter
🇺🇦 отримає від @WorldBank $100 млн на відновлення економіки та підприємництва підконтрольних територій на сході. Дякую @DavidMalpassWBG та @ArupBanerji за підтримку територіальної цілісності 🇺🇦. Ми зробимо все, щоб наші громадяни почувалися в безпеці, а регіони ставали заможними.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2020
Дослівно: "Україна отримає від Світового банку 100 мільйонів доларів на відновлення економіки та підприємництва підконтрольних територій на сході".
Деталі: Зеленський подякував представникам Світового банку за підтримку територіальної цілісності України.
"Ми зробимо все, щоб наші громадяни почувалися в безпеці, а регіони ставали заможними", - додав він.