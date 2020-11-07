Світовий банк виділить $100 млн на економіку підконтрольного Донбасу

Світовий банк виділить Україні 100 мільйонів доларів на відновлення економіки та підприємництва на підконтрольних територіях Донбасу.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Twitter

🇺🇦 отримає від @WorldBank $100 млн на відновлення економіки та підприємництва підконтрольних територій на сході. Дякую @DavidMalpassWBG та @ArupBanerji за підтримку територіальної цілісності 🇺🇦. Ми зробимо все, щоб наші громадяни почувалися в безпеці, а регіони ставали заможними. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2020

Дослівно: "Україна отримає від Світового банку 100 мільйонів доларів на відновлення економіки та підприємництва підконтрольних територій на сході".

Деталі: Зеленський подякував представникам Світового банку за підтримку територіальної цілісності України.

"Ми зробимо все, щоб наші громадяни почувалися в безпеці, а регіони ставали заможними", - додав він.