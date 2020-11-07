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Світовий банк виділить $100 млн на економіку підконтрольного Донбасу

Субота, 7 листопада 2020, 09:26

Світовий банк виділить Україні 100 мільйонів доларів на відновлення економіки та підприємництва на підконтрольних територіях Донбасу.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Twitter

Дослівно: "Україна отримає від Світового банку 100 мільйонів доларів на відновлення економіки та підприємництва підконтрольних територій на сході".

Деталі: Зеленський подякував представникам Світового банку за підтримку територіальної цілісності України.

"Ми зробимо все, щоб наші громадяни почувалися в безпеці, а регіони ставали заможними", - додав він.

Українська правда
Теми: Світовий банкДонбасекономікагроші


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