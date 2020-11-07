Словаччина закриває пункти пропуску на кордоні з Україною

Словаччина обмежила в'їзд на свою територію у зв'язку з епідемією COVID-19, тому деякі пункти пропуску на кордоні з Україною будуть закриті.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Уряд Словаччини вніс доповнення щодо умов в’їзду на територію своєї держави. Обмеження вводяться у зв’язку з ускладненням епідеміологічної ситуації у Словацькій Республіці і в Україні.

Зокрема словацькі прикордонники повідомляють, що з 09.00 (за київським часом) 9 листопада 2020 року буде тимчасово закрито пункт пропуску "Велке Слеменце", з українського боку – "Малі Селменці". Також тимчасово припиняється оформлення пішоходів у пункті пропуску "Убля", з українського боку – "Малий Березний".

У пункті пропуску "Вишнє Нємецке", з українського боку – "Ужгород", пропуск осіб, які тимчасово або постійно проживають на території Словаччини, буде здійснюватися з 08.00 до 20.00 (за київським часом)".

Деталі: У ДПСУ повідомили, що всі подорожуючі під час в’їзду у Словаччину зобов’язані пройти антигенний тест і в подальшому підлягають самоізоляції, під час якої на п’ятий день повинні зробити тест RT PCR. Від проходження антигенного тесту звільняються особи, які прямують територією Словаччини транзитом, та відповідно до винятку указу Управління охорони здоров’я Словацької Республіки або письмового винятку.

Пропуск вантажного автотранспорту здійснюватиметься без обмежень.