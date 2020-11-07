Лукашенко заявив, що через відкриття АЕС Білорусь стає ядерною державою

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь стає ядерною державою, оскільки там відкрилася атомна електростанція.

Джерело: Лукашенко під час відвідування БелАЕС, передає БЕЛТА

Пряма мова: "Все так буденно, наче метро побудували. Історичний момент – країна стає ядерною державою".

Деталі: Лукашенко попередньо оглянув територію станції з вертольота.

Білоруська АЕС із двома реакторами ВВЕР-1200 сумарною потужністю 2400 МВт будується за російським проектом "АЕС-2006".

Державне агентство зазначає, що із введенням АЕС Білорусь вступає до світового клубу держав, що використовують атомну енергію в мирних цілях.