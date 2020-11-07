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У Києві поліцейських спіймали на вимаганні 250 тисяч гривень

Субота, 7 листопада 2020, 10:26
У Києві поліцейських спіймали на вимаганні 250 тисяч гривень
фото прокуратури Києва

У Києві двох поліцейських затримано на вимаганні 250 тисяч гривень.

Джерело: прокуратура Києва

Дослівно: "За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито двох оперуповноважених Управління стратегічних розслідувань у Київській області ДСР Нацполіції України на вимаганні грошових коштів (ч. 3 ст. 189 КК України).

За даними слідства, двоє службовців Нацполіції вимагали від керівника охоронної фірми 250 тисяч гривень компенсації за начебто не виконання домовленостей про здійснення охорони під час збирання врожаю зерна, до яких він не мав відношення.

Після передачі частини суми – 85 тисяч гривень, поліцейських затримали у порядку ст. 208 КПК України. Під час затримання правоохоронці намагались втекти".

 

Деталі: Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

 

Заходи з викриття поліцейських здійснювались прокурорами спільно зі слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Києва, за оперативного супроводження Головного оперативного управління ДБР.

Українська правда

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Теми: Київполіціяхабар
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