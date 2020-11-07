Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Більшість мешканців Закарпаття за вступ України до ЄС і НАТО

Субота, 7 листопада 2020, 11:05
Більшість мешканців Закарпаття за вступ України до ЄС і НАТО

Переважна більшість мешканців Закарпаття, в тому числі представники національних меншин, підтримують вступ України до ЄС і НАТО.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва і Центру політичної соціології, представлені на форумі Re:Open Zakarpattia.

Так, в цілому серед мешканців Закарпаття приєднання до ЄС підтримують 65% опитаних. Серед представників національних меншин цей показник складає 59%.

Підтримка членства у НАТО серед мешканців Закарпаття в цілому є навіть вищою – за це висловилися 63,5% респондентів. В той же час серед представників національних меншин підтримка членства у НАТО дещо нижча – 45%. Однак серед представників меншин значно быльше тих, хто не має певної думки з цього питання.

17,5% опитаних виступають за позаблоковий статус України.

Опитування мешканців Закарпаття проводилося з 24 серпня по 6 вересня серед 1000 осіб.

Теми: ЗакарпаттяопитуванняЄСНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
Закарпаття
На Закарпатті затримали чоловіка, який розбещував 8-річну дівчинку на березі річки
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Віп-біженці та найдорожче житло. Як живе місто, де немає ракетних атак та комендантської години
Останні новини
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
Усі новини...
Реклама: