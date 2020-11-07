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Більшість мешканців Закарпаття за вступ України до ЄС і НАТО

Субота, 7 листопада 2020, 12:05

Переважна більшість мешканців Закарпаття, в тому числі представники національних меншин, підтримують вступ України до ЄС і НАТО.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва і Центру політичної соціології, представлені на форумі Re:Open Zakarpattia.

Так, в цілому серед мешканців Закарпаття приєднання до ЄС підтримують 65% опитаних. Серед представників національних меншин цей показник складає 59%.

Підтримка членства у НАТО серед мешканців Закарпаття в цілому є навіть вищою – за це висловилися 63,5% респондентів. В той же час серед представників національних меншин підтримка членства у НАТО дещо нижча – 45%. Однак серед представників меншин значно быльше тих, хто не має певної думки з цього питання.

17,5% опитаних виступають за позаблоковий статус України.

Опитування мешканців Закарпаття проводилося з 24 серпня по 6 вересня серед 1000 осіб.

Теми: ЗакарпаттяопитуванняЄСНАТО


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