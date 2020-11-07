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На Київщині викрали й катували підприємця, вимагаючи $2 млн

Субота, 7 листопада 2020, 11:26
На Київщині викрали й катували підприємця, вимагаючи $2 млн
фото поліції

Поліція Київщини затримала озброєних нападників, які викрали приватного підприємця, катували його та вимагали надуманий борг у 2 мільйони доларів.

Джерело: поліція Київської області

Деталі: Групу зловмисників, серед яких четверо громадян Казахстану та двоє жителів столичної області, встановили працівники Управління карного розшуку поліції Київщини спільно з оперативниками Києво-Святошинського відділу поліції.

Про викрадення 27-річного жителя села Софіївська Борщагівка повідомила до поліції його дружина. Зловмисники викрали чоловіка зранку, біля його будинку, заштовхали в автомобіль і повезли у невідомому напрямку.

Дослівно: "Як з’ясувалось, невідомі вивезли потерпілого в ліс. Там вони прив’язали його до дерева і катували, вимагаючи борг у сумі 2 мільйони доларів США. Також нападники зняли з електронного гаманця підприємця 20 тисяч іноземної валюти.

 

Чоловікові вдалося врятуватись і, завдячуючи небайдужим людям, він повернувся додому".

Деталі: За фактом викрадення людини та розбійний напад слідчі Києво-Святошинського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 146 та ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України.

Поліцейським вдалося вийти на слід викрадачів. Двох із них, чоловіків 29 і 49 років, за силової підтримки спецпризначенців оперативники затримали на території Київщини.

 

При проведенні обшуків за місцями їхнього проживання працівники поліції виявили та вилучили велику кількість зброї різної модифікації, боєприпаси, кастети, ножі, балаклави, рації, перуки, рукавички, мобільні телефони, банківські картки, наркотики та гроші. Також вилучено автівки, на яких пересувались зловмисники.

Наразі старшому із затриманих, який вже відбував покарання за крадіжки та  розбій, повідомлено про підозру у скоєних злочинах. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру молодшому поплічнику.

Ще чотирьом іноземцям заочно повідомлено про підозру у скоєнні цих злочинів і оголошено в розшук. Поліцейські перевіряють затриманих чоловіків на причетність до скоєння інших злочинів на території області.

Українська правда
Теми: Київська областьполіціябізнес
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