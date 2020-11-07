У Харкові обстріляли консульство Азербайджану, МЗС країни звинуватив вірмен

В ніч на суботу невідомі обстріляли вікно та вхідні двері будівлі консульства Азербайджану в Харкові.

Джерело: поліція Харківської області, МЗС Азербайджану

Дослівно поліція: "Невідомі здійснили постріли у вікно та вхідні двері будівлі Почесного консульства Азербайджанської Республіки.

7 листопада близько 02:30 від оператора служби "102" надійшло повідомлення про спрацювання сигналізації в установі по вулиці Ярослава Мудрого.

На місце виїжджали керівництво та слідчо-оперативна група районної поліції. В ході огляду поліцейські виявили та вилучили 2 гільзи та 3 залишки металу".

Деталі: Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Поліцейськими вживаються заходи, направлені на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.

За розпорядженням керівництва ГУНП в Харківській області, будівлі консульств Азербайджану та Вірменії в Харкові взяті поліцією під цілодобову охорону.

Разом з тим, МЗС Азербайджану заявило, що напад слід розглядати в контексті погроз радикальних сил Вірменії.

Дослівно МЗС Азербайджану: "Враховуючи нещодавні погрози радикальних вірменських сил дипломатичним місіям Азербайджану за кордоном, цей напад на наше почесне консульство в Харкові слід розглядати в контексті цих загроз.

Ми рішуче засуджуємо загрозливі та небезпечні для життя напади радикальних вірменських сил на азербайджанських дипломатів за кордоном, а також на членів місцевої азербайджанської громади. Відповідні органи нашої країни будуть взаємодіяти та співпрацювати з місцевими правоохоронними органами зарубіжних країн, щоб притягнути до відповідальності винних у таких злочинних діях проти громадян Азербайджану та членів місцевої азербайджанської громади за кордоном".