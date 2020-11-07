Близько 40 машин у суботу направилися до будинку голови КСУ Олександра Тупицького у місто Васильків, однак поліція заблокувала рух авто.

Джерело: Громадське радіо

Укрінформ

Фото: Ярослава Жуковська

Деталі: Перед тим, як поїхати до будинку Тупицького, організатори — Автомайдан та Центр протидії корупції — закликали учасників дотримуватися протиепідемічних правил, адже Васильків перебуває у червоній зоні карантину. Також учасникам роздали українські прапори та стрічки, які можна почепити до автівки.

Як пояснили організатори, вони їдуть до Василькова, бо там будинок тещі судді, де він, за інформацією активістів, проводить вихідні.

Поліція заблокувала рух учасників автопробігу. Учасники закликають їх пропустити, кажуть, що не пропускати їх незаконно.

Поліція у гучномовець закликає дотримуватися порядку. Поодинокі сутички

Фото: Ярослава Жуковська/Громадське радіо pic.twitter.com/P5PhuxvtxZ — Громадське радіо (@HromadskeRadio) November 7, 2020

Поліція у гучномовець закликає дотримуватися порядку. Між учасниками автопробігу та правоохоронцями відбуваються поодинокі сутички.

Громадське радіо

Адвокат Масі Найем намагається вмовити їх пропустити хоча б дві автівки. Поліція відмовляється, бо нібито за двома автівками поїдуть ще. Також, кажуть, що ніби учасники акції вказали іншу адресу. Активісти намагаються прорватися до будинку пішки.

Пізніше було досягнуто домовленості, що дві автівки проїдуть на 5 метрів, а люди розтягнуться вздовж паркану на відстані витягнутої руки. Поліція відійшла на 5 метрів і зупинилася.