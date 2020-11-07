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Біля будинку голови КС встановили шибеницю, сталися сутички

Субота, 7 листопада 2020, 12:51
Біля будинку голови КС встановили шибеницю, сталися сутички
Громадське радіо

Близько 70 машин у суботу направилися до будинку голови КСУ Олександра Тупицького у місто Васильків, де провели акцію з вимогою його відставки, поліція заблокувала рух авто.

Джерело: Громадське радіо

 
Укрінформ
 
Фото: Ярослава Жуковська

Деталі: Перед тим, як поїхати до будинку Тупицького, організатори — Автомайдан та Центр протидії корупції — закликали учасників дотримуватися протиепідемічних правил, адже Васильків перебуває у червоній зоні карантину. Також учасникам роздали українські прапори та стрічки, які можна почепити до автівки.

Як пояснили організатори, вони їдуть до Василькова, бо там будинок тещі судді, де він, за інформацією активістів, проводить вихідні.

Поліція заблокувала рух учасників автопробігу. Учасники говорили, що не пропускати їх незаконно.

Поліція у гучномовець закликала дотримуватися порядку. Між учасниками автопробігу та правоохоронцями сталися поодинокі сутички.

 
Громадське радіо

Пізніше було досягнуто домовленості, що дві автівки проїдуть на 5 метрів, а люди розтягнуться вздовж паркану на відстані витягнутої руки. Поліція відійшла на 5 метрів і зупинилася.

 
фото ЦПК

Зрештою учасникам вдалося встановити шибеницю біля паркану.

 
фото ЦПК

Як видно з опублікованих ЦПК фото, активісти також запалили димові шашки.

"Українська правда" у Threads

Теми: КСакціїполіція
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