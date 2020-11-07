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Лукашенко заявив, що "не париться" через санкції ЄС

Субота, 7 листопада 2020, 14:23
Лукашенко заявив, що не париться через санкції ЄС

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував санкції ЄС, запроваджені проти нього.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на держагентство Білорусі БелТА.

"Знаєте, я все життя під санкціями. Чверть століття під санкціями, - живий-здоровий. Я не парюся з цього приводу, як кажуть молоді люди", - заявив Лукашенко.

Як повідомлялося, Європейський Союз у четвер офіційно запровадив персональні санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка і ще 14 білорусів.

Як відомо, 2 жовтня через придушення масових акцій протесту та фальсифікації на виборах президента Білорусі Євросоюз ввів санкції проти 40 білоруських чиновників. Але у санкційному списку не було прізвища Лукашенка. 

ЄС спершу вирішив не карати персонально Лукашенка, аби зберегти можливість врегулювання політичної кризи шляхом діалогу. Проте вже 12 жовтня погодився запровадити санкції проти Лукашенка.

Окрім самого Лукашенка, ЄС додав до санкційного списку його сина Віктора, главу його адміністрації Ігоря Сергеєнка, прессекретаря Наталію Ейсмонт, главу КДБ Івана Тертеля, главу Слідчого комітету Івана Носкевича, главу Конституційного суду Петра Міклашевича.

ЄС пояснив, що ухвалив рішення внести у санкційний список особисто Лукашенка та ще 14 осіб, беручи до уваги серйозність ситуації в Білорусі, триваючі репресії проти цивільного населення та опозиційних активістів. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкосанкціїЄС
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