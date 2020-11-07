Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Про коронавірус у норок повідомили вже 6 країн – ВООЗ

Субота, 7 листопада 2020, 14:42
Про коронавірус у норок повідомили вже 6 країн – ВООЗ

Шість країн повідомили про виявлення коронавірусу SARS-CoV-2 у вирощуваних норок.

Джерело: Всесвітня організація охорони здоров'я

Дослівно: "На сьогоднішній день шість країн, а саме Данія, Нідерланди, Іспанія, Швеція, Італія та Сполучені Штати Америки, повідомили про SARS-CoV-2 у вирощуваних норок Всесвітній організації охорони здоров'я тварин".

Деталі: При цьому ВООЗ повідомляє тільки про заходи, що вживаються Данією для стримування поширення коронавірусу, який міг мутувати.

Дослівно: "Норки були інфіковані в результаті контакту з інфікованими людьми. Норки можуть діяти як резервуар SARS-CoV-2, передаючи вірус між собою, і становлять ризик передачі вірусу від норки до людини. Потім люди можуть передавати цей вірус серед населення".

"Коли віруси переміщуються між популяціями людей і тварин, можуть відбуватися генетичні модифікації вірусу".

Що передувало: Данія, найбільший у світі експортер хутра норки, раніше оголосила про забій усіх норок в країні - від 15 до 17 мільйонів особин на 1080 фермах - після виявлення мутації, яка може передаватися людині.

Данія також ізолювала північний регіон через мутовану версію коронавірусу. Копенгаген попередив, що мутація може поставити під загрозу ефективність будь-якої майбутньої вакцини.

Державний інститут Данії, який займається інфекційними захворюваннями, заявив про виявлення коронавірусу, який мутував у норок, у 214 людей.

Велика Британія запровадила заборону на в’їзд з Данії на тлі побоювань з приводу нового штаму коронавірусу, який поширився на людей від норок.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
Усі новини...
Реклама: