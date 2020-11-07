Про коронавірус у норок повідомили вже 6 країн – ВООЗ

Шість країн повідомили про виявлення коронавірусу SARS-CoV-2 у вирощуваних норок.

Джерело: Всесвітня організація охорони здоров'я

Дослівно: "На сьогоднішній день шість країн, а саме Данія, Нідерланди, Іспанія, Швеція, Італія та Сполучені Штати Америки, повідомили про SARS-CoV-2 у вирощуваних норок Всесвітній організації охорони здоров'я тварин".

Деталі: При цьому ВООЗ повідомляє тільки про заходи, що вживаються Данією для стримування поширення коронавірусу, який міг мутувати.

Дослівно: "Норки були інфіковані в результаті контакту з інфікованими людьми. Норки можуть діяти як резервуар SARS-CoV-2, передаючи вірус між собою, і становлять ризик передачі вірусу від норки до людини. Потім люди можуть передавати цей вірус серед населення".

"Коли віруси переміщуються між популяціями людей і тварин, можуть відбуватися генетичні модифікації вірусу".

Що передувало: Данія, найбільший у світі експортер хутра норки, раніше оголосила про забій усіх норок в країні - від 15 до 17 мільйонів особин на 1080 фермах - після виявлення мутації, яка може передаватися людині.

Данія також ізолювала північний регіон через мутовану версію коронавірусу. Копенгаген попередив, що мутація може поставити під загрозу ефективність будь-якої майбутньої вакцини.

Державний інститут Данії, який займається інфекційними захворюваннями, заявив про виявлення коронавірусу, який мутував у норок, у 214 людей.

Велика Британія запровадила заборону на в’їзд з Данії на тлі побоювань з приводу нового штаму коронавірусу, який поширився на людей від норок.