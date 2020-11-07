ВООЗ: коронавірусні обмеження призвели до спалахів поліомієліту та кору

Всесвітня організація охорони здоров'я констатує, що пов'язані із пандемією COVID-19 обмеження та направлення наявних ресурсів на подолання цього вірусу стримують важливі програми імунізації, що вже призвело до точкових спалахів поліомієліту та кору.

Джерело: Голос Америки, Reuters

Деталі: На брифінгу Всесвітньої організації охорони здоров'я у Женеві генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус нагадав, що на початку цього року Африка була оголошена вільною від поліомієліту завдяки скоординованим зусиллям багатьох організацій, урядів та мільйонів медичних працівників.

За його словами, з моменту початку епідемії Covid-19 регулярні програми імунізації, подібні до тієї, яка зупинила неконтрольований поліомієліт в Африці, були припинені, а діти залишались у районах високого ризику, вразливих до таких хвороб, як поліомієліт, кір та пневмонія. За його словами, зараз агентство починає спостерігати спалахи цих хвороб.

Генеральний директор ВООЗ попереджає, що відмова від викорінення поліомієліту зараз призведе до глобального відродження хвороби, і протягом 10 років щороку може бути до 200 тисяч нових випадків.

З огляду на це ВООЗ та дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) відправили екстрений заклик до донорів у всьому світі з метою зібрати 655 мільйонів доларів, 400 мільйонів доларів - на поліомієліт та 255 мільйонів доларів на кір, для подолання небезпечних прогалин в імунізації та спрямувати зусилля на певні вікові групи.

Гебреєсус додав, що світ не може через боротьбу з однією небезпечною хворобою дозволити іншим небезпечним хворобам відновити свої позиції.

Він нагадав, що ще до пандемії COVID-19, по всьому світу знову пожвавився кір. Минулого року спостерігалась найбільша кількість нових заражень за останні два десятиліття. Водночас, за його словами, передача поліовірусу, як очікується, зросте в Пакистані та Афганістані, а також у багатьох недоімунізованих районах Африки.

Пряма мова: "Хоча світ уважно спостерігає, як вчені працюють над забезпеченням безпечних та ефективних вакцин проти COVID-19, важливо забезпечити, щоб усі діти отримували вже доступні рятівні вакцини".

Читайте також: Поліомієліт. Чим небезпечний та чи допоможе вакцинація захиститися

Нагадаємо: влітку Україна потрапила у зону високого ризику спалаху поліомієліту.