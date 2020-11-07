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Байдена оголосили переможцем виборів у США

Субота, 7 листопада 2020, 18:44

Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав 273 голоси виборників, що означає перемогу на президентських виборах

Джерело: The New York Times, CNN, BBC

Деталі: Перемогу Байдену принесла Пенсильванія та її 20 голосів виборників. Загалом станом на 18:30 суботи він вже отримав273 голоси виборників.

При цьому ще не завершений підрахунок в інших штатах, зокрема, в Аризоні та Неваді, де Байден також утримує лідерство.

 

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Теми: БайденСШАвибори


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