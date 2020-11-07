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Байдена оголосили переможцем виборів у США

Субота, 7 листопада 2020, 17:44
Байдена оголосили переможцем виборів у США

Провідні ЗМІ у США повідомили, що Джо Байден отримав більше 270 голоси виборників, що означає перемогу на президентських виборах.

Джерело: The New York Times, CNN, BBC

Деталі: Перемогу Байдену принесла Пенсильванія та її 20 голосів виборників. Загалом станом на 18:30 суботи він отримав 273 голоси виборників.

При цьому ще не завершений підрахунок в інших штатах, зокрема, в Аризоні та Неваді, де Байден також утримує лідерство.

Важливо, що перемогу Байдена визнав також телеканал Fox News, який є дружнім до Республіканської партії Дональда Трампа. Fox також зарахував Трампу поразку в Неваді.

Байден швидше за все отримає 306 голосів в Колегії виборників - рівно стільки було у Трампа у 2016 році.

 

Американський журналіст Луїс Ферре-Садурні опублікував у Twitter відео з вулиць Нью-Йорка, на якому видно, як американці святкують перемогу Джо Байдена.

Примітно, що за годину до оголошення Байдена переможцем з’явилися кілька емоційних твітів чинного президента Дональда Трампа. У них він, у тому числі заглавними літерами, стверджував, що він а не Байден, переміг, при чому зробив це "з великим відривом". Наразі немає підтверджень, чи підштовхнули емоційні твіти Трампа до визнання його конкурента переможцем, чи залежність є зворотною.

Напередодні штаб Байдена пригрозив Трампу примусовим виселенням з Білого дому, якщо той буде і надалі відмовлятися визнавати свою поразку.

Точний розподіл голосів виборників ще не встановлений. Швидше за все Байден втримає також Джорджію та матиме 306  голосів у колегії. 

Про наслідки цієї перемоги читайте в статті Європейської правди: Президент Джо Байден: що змінюють для України результати виборів у США 

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Теми: БайденСШАвибори
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