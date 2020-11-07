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Зеленський привітав Байдена: наша дружба із США стає тільки міцнішою

Субота, 7 листопада 2020, 19:54
Зеленський привітав Байдена: наша дружба із США стає тільки міцнішою

Президент України Володимир Зеленський привітав обраного президента США Джо Байдена з перемогою на виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вітаємо Джо Байдена і Камалу Харріс. Україна з оптимізмом дивиться в майбутнє стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами. Україна і США завжди співпрацювали в сфері безпеки, торгівлі, інвестицій, демократії, боротьби з корупцією. Наша дружба стає тільки міцнішою!", - написав Зеленський в Twitter.

Окремо привітання висловив і глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Вітаю Джо Байдена та Камалу Гарріс із перемогою! Наші країни розділяє океан, втім нас нерозривно об’єднують спільні цінності та прагнення захищати та просувати свободу і демократію. Будемо раді бачити вас у Києві!", - написав він у Facebook.

Підрахунок голосів у США ще не завершений, однак аналітики ключових американських медіа, які підбивають проміжні підсумки голосування, вирішили, що є підстави оголосити про впевнену перемогу Байдена у Пенсільванії.

Перемога у цьому штаті дозволяє йому закріпити за собою як мінімум 284 голоси виборників.

Примітно, що за годину до оголошення Байдена переможцем з’явилися кілька емоційних твітів чинного президента Дональда Трампа. У них він, у тому числі заглавними літерами, стверджував, що він, а не Байден, переміг, при чому зробив це "з великим відривом"

Напередодні штаб Байдена пригрозив Трампу примусовим виселенням з Білого дому, якщо той буде і надалі відмовлятися визнавати свою поразку.

"Українська правда" у Threads

Теми: БайденЗеленськийвибори
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