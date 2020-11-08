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Федералізацію підтримують менше 3% закарпатців

Неділя, 8 листопада 2020, 11:30
Федералізацію підтримують менше 3% закарпатців

Більше 50% жителів Закарпаття бачать регіон виключно в складі унітарної України, однак частина виступає за розширені повноваження місцевих рад та громад.

Джерело: дослідження Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва"

Деталі: В цілому ситуацію в регіоні опитані оцінюють як благополучну, але поліпшення справ відзначають тільки в двох сферах - нові технології та безвіз. Про всі інші сфери респонденти говорять, що справи кепські, гірше оцінюють ситуацію з охороною здоров'я та діями влади і правоохоронних органів.

Згідно з результатами дослідження, більше половини закарпатців - 50,8% - бачать Закарпаття в складі унітарної України, частина (37,6%) - у складі унітарної країни, але з розширеними повноваженнями місцевих рад і громад.

Політичний аналітик Фонду Андрій Сухарина також озвучив, скільки закарпатців розмірковують про федералізацію.

Пряма мова: "Тільки невелика частка - 2,8% - говорить про федералізацію. Загрози сепаратизму на Закарпатті немає, принаймні, з тих настроїв, які панують серед населення Закарпаття. Але зі складу нацменшин 31% не відповіли на це питання. Саме по собі це ні про що не говорить. З цими громадянами України потрібно працювати, доносити візію"

 

Додатково: Експерт зазначив, що питання розширення повноважень регіону перегукується з процесами децентралізації. Згідно з опитуванням, вірять в децентралізацію 55% закарпатців, 25% - не згодні, 20% не змогли відповісти.

При цьому 26% опитаних не проти подвійного (множинного) громадянства, серед представників національних меншин області таких 53%. Повністю не підтримують ідею подвійного громадянства 22%, серед нацменшин таких всього 6%.

Також 50% респондентів вважають, що навчання в школі має бути українською мовою. Третина опитаних вважає, що в початкових класах навчання має здійснюватися на мові нацменшин.

Дослідження проводилося з 24 серпня по 10 вересня, всього було опитано 1000 респондентів.

Українська правда

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Теми: федералізмЗакарпаття
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