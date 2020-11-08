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У Португалії новий рекорд випадків коронавірусу, вводиться комендантська година

Неділя, 8 листопада 2020, 11:51
У Португалії новий рекорд випадків коронавірусу, вводиться комендантська година

Португалія з 9 листопада запроваджує локальну нічну комендантську годину, щоб стримати поширення коронавірусу, оскільки кількість випадків досягла рекордного рівня.

Про це заявив прем'єр-міністр Антоніо Кошта, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Publico.

Нічна комендантська година буде діяти з 23:00 до 5 годин у 121 з 308 муніципалітетів країни, включаючи Лісабон і Порту.

Кошта також оголосив, що жителі 121 муніципалітету, де проживає близько 70% населення Португалії, не зможуть покинути свої будинки з 13:00 і до 5-ї години ранку в наступні два вихідних - як в суботу, так і в неділю.

За словами Кошти, деякі торговельні точки будуть закриті в цей час, але ресторанам буде дозволено пропонувати послуги на винос.

У Португалії з населенням понад 10 мільйонів осіб було зареєстровано порівняно невелика кількість випадків захворювання - 173 540 випадків і 2848 смертей, але в суботу вона досягла 6640 випадків, що є найвищим щоденним показником з початку пандемії. Тестування теж збільшилося.

В цілому в лікарнях перебувають 2420 осіб, з них 366 - у відділеннях інтенсивної терапії - це більше, ніж квітневий пік в 271 осіб.

Нагадаємо, 30 жовтня контрольно-пропускні пункти були встановлені по всій Португалії, щоб зупинити несанкціоновані поїздки під час п'ятиденної заборони на пересування.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусПортугаліякарантин
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