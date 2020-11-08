Масове тестування у Словаччині: за день перевірили 1,3 млн осіб, хворих - 0,63%

У Словаччині в суботу провели перший день повторного масового тестування населення на коронавірус і зараження виявили у 0,63% людей, які здали тест.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

За офіційними даними, 1 297 571 осіб пройшли тестування в суботу, в перший день другого раунду загальнонаціонального тестування на COVID-19.

8172 людини, тобто 0,63 відсотка, були інфікованими. У неділю тестування триває і його результати оголосять вже завтра.

Повторне тестування проводиться не у всіх регіонах, а приблизно на половині території країни, в регіонах з найбільшою кількістю інфікованих, виявлених в першому раунді, в основному в північній частині Словаччини, недалеко від кордонів з Польщею і Чехією.

Близько 3,6 мільйона осіб з 5,5 мільйона населення пройшли тести на антигени в минулі вихідні в рамках загальнонаціональної кампанії тестування, координованої армією і муніципалітетами.

В цілому, близько 1% учасників тестування отримали позитивний результат.