Найближчими днями в Україні опадів не очікується, температура повітря поступово знижуватиметься.

Джерело: синоптик Наталка Діденко, Укргідрометцентр

Деталі: Як зазначила Діденко, суттєвих дощів в Україні найближчим часом не очікується, однак можливі тумани.

9 листопада протягом дня температура повітря становитиме +7+12 градусів, на Півдні +10+14 градусів.

Надалі ставатиме холодніше на 2-5 градусів, поки в другій половині тижня не з'являться нічні морози.

У Києві понеділок буде без дощу, з періодичним туманом і денною температурою повітря близько +8 градусів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 9 листопада, на більшості території температура повітря вдень +8+10 градусів.

10 листопада стане холодніше: максимум +7+9 градусів, на Півдні до +11. На Чернігівщині можливі нічні заморозки.

11 листопада на Заході та Півдні України вдень до +9+11, у Центрі та на Сході +4+7. У деяких областях нічні заморозки.

12 листопада на більшості території вдень +3+5 градусів, у східних та північних областях вночі заморозки до -3 градусів.