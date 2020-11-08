Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні щодня ставатиме все холодніше, аж до морозів

Неділя, 8 листопада 2020, 16:56
В Україні щодня ставатиме все холодніше, аж до морозів

Найближчими днями в Україні опадів не очікується, температура повітря поступово знижуватиметься.

Джерело: синоптик Наталка Діденко, Укргідрометцентр

Деталі: Як зазначила Діденко, суттєвих дощів в Україні найближчим часом не очікується, однак можливі тумани.

9 листопада протягом дня температура повітря становитиме +7+12 градусів, на Півдні +10+14 градусів.

Надалі ставатиме холодніше на 2-5 градусів, поки в другій половині тижня не з'являться нічні морози.

У Києві понеділок буде без дощу, з періодичним туманом і денною температурою повітря близько +8 градусів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 9 листопада, на більшості території температура повітря вдень +8+10 градусів.

 

10 листопада стане холодніше: максимум +7+9 градусів, на Півдні до +11. На Чернігівщині можливі нічні заморозки.

 

11 листопада на Заході та Півдні України вдень до +9+11, у Центрі та на Сході +4+7. У деяких областях нічні заморозки.

 

12 листопада на більшості території вдень +3+5 градусів, у східних та північних областях вночі заморозки до -3 градусів.

 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
10:36
Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
Усі новини...
Реклама: