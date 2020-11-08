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"Голос" заявляє про фальсифікацію протоколів виборів до Київської облради

Неділя, 8 листопада 2020, 19:21
Голос заявляє про фальсифікацію протоколів виборів до Київської облради
Facebook Михайлини Скорик

Партія "Голос" заявляє про можливу фальсифікацію протоколів результатів виборів до Київської облради, що надходять до Київської обласної територіальної виборчої комісії.

Джерело: партія "Голос" із посиланням на своїх кандидатів у депутати Київської обласної ради

Дослівно: "Один із прикладів, що встановили кандидати в депутати Київської обласної ради від "Голосу" – 6 листопада був затверджений так званий "уточнений" протокол Фастівської міської ТВК, де виявлені розбіжності, подекуди у тисячу голосів, порівняно з протоколом тієї ж комісії від 31 жовтня.

Відповідно до цього протоколу, партії "Голос" зарахували лише 47 голосів з 16 059 виборців на 42 дільницях. Втім, за наявними у кандидатів "Голосу" до облради первинними протоколами ДВК, тільки на 6 з 42 дільничних виборчих комісіях партія набрала 57 голосів".

Деталі: У партії заявили, що так само намагалися відкоригувати дані різним політичним силам в Гостомельській, Богуславській та Бородянській ТВК. Зокрема, з підсумкового протоколу Гостомельської селищної ТВК зникли 83 голоси за партію "Голос", які були в первинних протоколах трьох дільничних виборчих комісій 320602, 321309 та 321314.

Уроки математики від Фастівської міської ТВК. За їхніми даними, з 16059 виборців за ГОЛОС проголосували 47 осіб. За...

Опубликовано Михайлиной Скорик-Шкарівськой Пятница, 6 ноября 2020 г.

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк заявив, що партія закликає членів Київської обласної територіальної виборчої комісії не враховувати відомості протоколів, складених з явними порушеннями виборчого законодавства та ознаками фальсифікації результатів волевиявлення.

Українська правда
Теми: ГолосвибориКиївська область
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