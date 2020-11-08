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"Голос" заявляє про фальсифікацію протоколів виборів до Київської облради

Неділя, 8 листопада 2020, 20:21

Партія "Голос" заявляє про можливу фальсифікацію протоколів результатів виборів до Київської облради, що надходять до Київської обласної територіальної виборчої комісії.

Джерело: партія "Голос" із посиланням на своїх кандидатів у депутати Київської обласної ради

Дослівно: "Один із прикладів, що встановили кандидати в депутати Київської обласної ради від "Голосу" – 6 листопада був затверджений так званий "уточнений" протокол Фастівської міської ТВК, де виявлені розбіжності, подекуди у тисячу голосів, порівняно з протоколом тієї ж комісії від 31 жовтня.

Відповідно до цього протоколу, партії "Голос" зарахували лише 47 голосів з 16 059 виборців на 42 дільницях. Втім, за наявними у кандидатів "Голосу" до облради первинними протоколами ДВК, тільки на 6 з 42 дільничних виборчих комісіях партія набрала 57 голосів".

Деталі: У партії заявили, що так само намагалися відкоригувати дані різним політичним силам в Гостомельській, Богуславській та Бородянській ТВК. Зокрема, з підсумкового протоколу Гостомельської селищної ТВК зникли 83 голоси за партію "Голос", які були в первинних протоколах трьох дільничних виборчих комісій 320602, 321309 та 321314.

Уроки математики від Фастівської міської ТВК. За їхніми даними, з 16059 виборців за ГОЛОС проголосували 47 осіб. За...

Опубликовано Михайлиной Скорик-Шкарівськой Пятница, 6 ноября 2020 г.

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк заявив, що партія закликає членів Київської обласної територіальної виборчої комісії не враховувати відомості протоколів, складених з явними порушеннями виборчого законодавства та ознаками фальсифікації результатів волевиявлення.

Українська правда
Теми: ГолосвибориКиївська область


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