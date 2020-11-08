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Грузія: проти демонстрантів застосували водомети

Неділя, 8 листопада 2020, 19:54
Грузія: проти демонстрантів застосували водомети
Радіо Свобода

Поліція застосувала водомети проти демонстрантів, які вимагають проведення нових парламентських виборів біля будівлі ЦВК Грузії.

Джерело: "Новини-Грузія" з посиланням на телеканал "Мтаварі"

Деталі: За даними телеканалу, спецзасоби були застосовані без попередження, коли протестувальники наблизилася до огорож біля виборчої комісії. Зі співробітниками МВС у них сталася словесна перепалка.

На місці мобілізовано безпрецедентне число патрульних поліцейських і спецназ. Протестувальники не залишають спроб прорватися до будівлі ЦВК.

У той же час, в МВС Грузії заявили, що поліцейські застосували пропорційну силу у відповідь на насильницькі дії демонстрантів біля будівлі ЦВК Грузії в Тбілісі.

Дослівно МВС: "Протестувальники спробували увірватися в будівлю ЦВК, що добре видно на відеозаписах... Оскільки учасники акції застосовували насильницькі методи і не підкорялися вказівкам поліції, МВС застосувало пропорційну силу в межах своїх повноважень".

Більше подробиць: Кілька тисяч людей, в тому числі лідери опозиції, попрямували в бік ЦВК з проспекту Руставелі, де вони проводили мітинг проти результатів голосування 31 жовтня. Вони оголосили про безстроковий пікет і планують блокувати виборчу адміністрацію доти, доки в країні не призначать нові вибори.

Лідери опозиції закликали керівництво "Грузинської мрії" почати з ними переговори щодо проведення повторного голосування.

По закінченню терміну ультиматуму один з лідерів "Єдиного національного руху" Ніка Мелія повідомив, що у них відбулася певна комунікація з "Грузинською мрією" і було допущено, що переговори відбудуться в понеділок.

Пізніше виконавчий секретар "Грузинської мрії", екс-спікер парламенту Іраклій Кобахідзе заявив, що зустріч членів правлячої партії "Грузинська мрія" з представниками опозиції відбудеться тільки в присутності міжнародних партнерів.

Що передувало: Опозиція не визнає легітимність парламентських виборів. Політики заявляють про масові порушення і фальсифікацію підсумків. Всі вісім опозиційних партій, що пройшли до парламенту десятого скликання, відмовляються від своїх мандатів і вимагають проведення нового голосування.

Згідно з попередніми даними ЦВК, більшу частину голосів на виборах отримала правляча партія "Грузинська мрія" - 48,23%. Другий результат у опозиційної коаліції "Національний рух - Сила в єдності" - 27,17%.

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