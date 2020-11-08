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Станцію метро "Хрещатик" зачиняли через "мінування"

Неділя, 8 листопада 2020, 20:12
Станцію метро Хрещатик зачиняли через мінування

Станцію київського метро "Хрещатик" та пересадку в неділю ввечері було зачинено на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування.

Джерело: "Київський метрополітен" у Twitter

Дослівно: "Станцію  "Хрещатик" та пересадку зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!".

Деталі: Пізніше "Київський метрополітен" повідомив, що станцію "Хрещатик" перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Станцію та пересадку відчинено для пасажирів.

Українська правда

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Теми: метроКиїв
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