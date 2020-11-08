Станцію метро "Хрещатик" зачиняли через "мінування"

Станцію київського метро "Хрещатик" та пересадку в неділю ввечері було зачинено на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування.

Джерело: "Київський метрополітен" у Twitter

Увага!

Станцію «Хрещатик» та пересадку зачинено на вхід та вихід.

Надійшов анонімний дзвінок про мінування!

Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки. pic.twitter.com/ZznmPxgpIp — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) November 8, 2020

Дослівно: "Станцію "Хрещатик" та пересадку зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!".

Деталі: Пізніше "Київський метрополітен" повідомив, що станцію "Хрещатик" перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Станцію та пересадку відчинено для пасажирів.