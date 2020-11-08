Міністр оборони Великобританії: Криза через COVID-19 може призвести до війни

Міністр оборони Великобританії Нік Картер допустив, що глобальна економічна криза, викликана пандемією COVID-19, може призвести до війни.

Джерело: Картер в інтерв'ю Sky News

Деталі: Глава збройних сил Великобританії попередив, що існує ризик нової світової війни, якщо поточні дрібніші конфлікти вийдуть з-під контролю, в результаті чого буде задіяно більше країн і зброї.

Картер сказав, що глобальна економічна криза, викликана пандемією коронавірусу, також може викликати нові загрози безпеці, навіть війну.

Він зазначив, що економічні кризи в минулому призводили до криз безпеки, і висловив стурбованість, що це може повторитися, враховуючи удар, нанесений світовій економіці пандемією.