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Міністр оборони Великобританії: Криза через COVID-19 може призвести до війни

Неділя, 8 листопада 2020, 22:53
Міністр оборони Великобританії: Криза через COVID-19 може призвести до війни

Міністр оборони Великобританії Нік Картер допустив, що глобальна економічна криза, викликана пандемією COVID-19, може призвести до війни.

Джерело: Картер в інтерв'ю Sky News

Деталі: Глава збройних сил Великобританії попередив, що існує ризик нової світової війни, якщо поточні дрібніші конфлікти вийдуть з-під контролю, в результаті чого буде задіяно більше країн і зброї.

Картер сказав, що глобальна економічна криза, викликана пандемією коронавірусу, також може викликати нові загрози безпеці, навіть війну.

Він зазначив, що економічні кризи в минулому призводили до криз безпеки, і висловив стурбованість, що це може повторитися, враховуючи удар, нанесений світовій економіці пандемією.

Українська правда
Теми: Велика Британіякоронавірусвійнаекономіка
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