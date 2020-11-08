Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Міністр оборони Великобританії: Криза через COVID-19 може призвести до війни

Неділя, 8 листопада 2020, 23:53

Міністр оборони Великобританії Нік Картер допустив, що глобальна економічна криза, викликана пандемією COVID-19, може призвести до війни.

Джерело: Картер в інтерв'ю Sky News

Деталі: Глава збройних сил Великобританії попередив, що існує ризик нової світової війни, якщо поточні дрібніші конфлікти вийдуть з-під контролю, в результаті чого буде задіяно більше країн і зброї.

Картер сказав, що глобальна економічна криза, викликана пандемією коронавірусу, також може викликати нові загрози безпеці, навіть війну.

Він зазначив, що економічні кризи в минулому призводили до криз безпеки, і висловив стурбованість, що це може повторитися, враховуючи удар, нанесений світовій економіці пандемією.

Українська правда
Теми: Велика Британіякоронавірусвійнаекономіка


powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновленоУ Білорусі затримали близько 1000 осіб

Кернеса зареєстрували мером Харкова: подав електронну заяву

Кравчук: Якщо нас будуть водити за ніс, треба закривати мінський процес

Грузія: проти демонстрантів застосували водомети

"Голос" заявляє про фальсифікацію протоколів виборів до Київської облради

Міністр: Штраф 17 тисяч за відсутність маски був несправедливий

Усі новини...
Велика Британія
Королева Британії вперше з'явилася на публіці у захисній масці
Прем’єр Британії побоюється, що смертей від "другої хвилі" буде удвічі більше, ніж навесні
США й Велика Британія допоможуть Україні захиститися з моря
Останні новини
23:53
Міністр оборони Великобританії: Криза через COVID-19 може призвести до війни
23:35
оновленоУ Білорусі за день затримали більше 1000 осіб
23:26
Кернеса зареєстрували мером Харкова: подав електронну заяву
23:00
Вибори на Донбасі можуть пройти за мажоритарною системою – Кравчук
22:35
Кравчук: Якщо нас будуть водити за ніс, треба закривати мінський процес
22:18
Кравчук – РосЗМІ: Черговість пунктів мінських угод потрібно змінювати
21:31
Новини економіки: Вашингтонські переговори та вільна економічна зона на Закарпатті
21:12
оновленоСтанцію метро "Хрещатик" зачиняли через "мінування"
20:54
Грузія: проти демонстрантів застосували водомети
20:21
"Голос" заявляє про фальсифікацію протоколів виборів до Київської облради
Усі новини...