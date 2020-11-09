Очільник Рівненської ОДА заразився COVID

Глава Рівненської обласної держадміністрації Віталій Коваль повідомив, що отримав позитивний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Джерело: Коваль у Facebook

Пряма мова Коваля: "Друзі, на жаль, COVID-19 добрався і до мене. ПЛР-тест показав позитивний результат.

Вкотре наголошую: коронавірус - не жарти. Дотримуйтесь карантинних обмежень. Носіть маски, не забувайте про дотримання дистанції, дезинфікуйте руки і робочі поверхні. Бережіть себе і будьте здорові".

Деталі: Коваль розповів, що почуває себе "нормально", ускладнень немає. Впродовж двох тижнів перебуватиме вдома та працюватиме в онлайн режимі.

Нагадаємо: Станом на 9 листопада на Рівненщині зафіксували 22140 заражень, 16299 людей одужали, а 284 померли.