Лідери РФ, Туреччини і Китаю ще не привітали Байдена з перемогою на виборах

Лідери Росії, Туреччини та Китаю є серед тих, хто досі не привітав кандидата Демократичної партії Джо Байдена з перемогою на президентських виборах у США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

"У той час як з усього світу посипалися привітання демократу Джо Байдену у зв'язку з його перемогою над президентом-республіканцем Дональдом Трампом, деякі світові лідери помітно спокійні" - зазначає агентство.

На думку Bloomberg, це мовчання говорить як про дипломатичні виклики, що стоять перед Байденом, так і про нетрадиційний підхід Трампа.

Китай не поспішає вітати демократа Джо Байдена з перемогою на президентських виборах в США, заявив у понеділок офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь.

"Ми в курсі, що Байден вже оголосив про перемогу на виборах, і ми розуміємо, що результат виборів може визначитися за підсумками проведення американських правових процедур", - сказав він.

Про те, що не вітатиме Байдена з перемогою до завершення всіх правових процедур заявив і президент Мексики.

Мовчать поки і президент Росії Владімір Путін, популістський лідер Бразилії Жаір Больсонару, якого називають "Трампом тропіків", а також лідери КНДР і Туреччини, в якої тривалий час зберігається напруженість у відносинах зі США.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Словенії Янез Янша, який агітував за Дональда Трампа і навіть привітав із перемогою, змінив свій тон і дав зрозуміти, що співпрацюватиме з новою адміністрацією.

Так само привітав Байдена і прем’єр Угорщини Віктор Орбан, який перед виборами відкрито підтримував Трампа.