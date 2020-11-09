Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лідери РФ, Туреччини і Китаю ще не привітали Байдена з перемогою на виборах

Понеділок, 9 листопада 2020, 11:26

Лідери Росії, Туреччини та Китаю є серед тих, хто досі не привітав кандидата Демократичної партії Джо Байдена з перемогою на президентських виборах у США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

"У той час як з усього світу посипалися привітання демократу Джо Байдену у зв'язку з його перемогою над президентом-республіканцем Дональдом Трампом, деякі світові лідери помітно спокійні" - зазначає агентство.

На думку Bloomberg, це мовчання говорить як про дипломатичні виклики, що стоять перед Байденом, так і про нетрадиційний підхід Трампа.

Китай не поспішає вітати демократа Джо Байдена з перемогою на президентських виборах в США, заявив у понеділок офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь.

"Ми в курсі, що Байден вже оголосив про перемогу на виборах, і ми розуміємо, що результат виборів може визначитися за підсумками проведення американських правових процедур", - сказав він.

Про те, що не вітатиме Байдена з перемогою до завершення всіх правових процедур заявив і президент Мексики.

Мовчать поки і президент Росії Владімір Путін, популістський лідер Бразилії Жаір Больсонару, якого називають  "Трампом тропіків", а також лідери КНДР і Туреччини, в якої тривалий час зберігається напруженість у відносинах зі США.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Словенії Янез Янша, який агітував за Дональда Трампа і навіть привітав із перемогою, змінив свій тон і дав зрозуміти, що співпрацюватиме з новою адміністрацією.

Так само привітав Байдена і прем’єр Угорщини Віктор Орбан, який перед виборами відкрито підтримував Трампа.

Теми: БайденСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Локдаун вихідного дня: кафе - лише "з собою", розваги - під забороною

мапаВ Україні почали діяти нові зони COVID-19: "зелених" і "жовтих" нема

Коронавірус в Україні: у неділю підтвердили 8 687 діагнозів

Головні новини неділі і ночі: наступ в Карабаху, протести у Білорусі

Україна знову 10-та у світі за кількістю хворих на COVID-19 за добу

оновленоУ Білорусі за день затримали більше 1000 осіб

Усі новини...
Байден
У Путіна вважають, що Байдена ще рано вітати
Французькі винороби сподіваються на "нормальні" мита з Байденом
Радники Трампа кажуть, що той не планує поступатись Байдену – ЗМІ
Останні новини
12:05
Ядерна зброя в Криму: в РНБО вважають небезпеку реальною
11:55
Курс валют на 9 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:47
У Путіна вважають, що Байдена ще рано вітати
11:36
Мова має стати таким же об'єднуючим фактором для України як і культура – Ткаченко
11:26
Лідери РФ, Туреччини і Китаю ще не привітали Байдена з перемогою на виборах
11:20
З якими питаннями щодо COVID-19 можна звертатися в новий контакт-центр – МОЗ
11:16
Очільник Рівненської ОДА заразився COVID
11:08
У Києві за добу захворіли на COVID 34 медики
10:53
Справа Омеляна пішла в суд
10:45
У районі ООС поновлять роботу всі КПВВ – з карантинними заходами
Усі новини...