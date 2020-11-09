Лідери РФ, Туреччини і Китаю ще не привітали Байдена з перемогою на виборах
Лідери Росії, Туреччини та Китаю є серед тих, хто досі не привітав кандидата Демократичної партії Джо Байдена з перемогою на президентських виборах у США.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.
"У той час як з усього світу посипалися привітання демократу Джо Байдену у зв'язку з його перемогою над президентом-республіканцем Дональдом Трампом, деякі світові лідери помітно спокійні" - зазначає агентство.
На думку Bloomberg, це мовчання говорить як про дипломатичні виклики, що стоять перед Байденом, так і про нетрадиційний підхід Трампа.
Китай не поспішає вітати демократа Джо Байдена з перемогою на президентських виборах в США, заявив у понеділок офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь.
"Ми в курсі, що Байден вже оголосив про перемогу на виборах, і ми розуміємо, що результат виборів може визначитися за підсумками проведення американських правових процедур", - сказав він.
Про те, що не вітатиме Байдена з перемогою до завершення всіх правових процедур заявив і президент Мексики.
Мовчать поки і президент Росії Владімір Путін, популістський лідер Бразилії Жаір Больсонару, якого називають "Трампом тропіків", а також лідери КНДР і Туреччини, в якої тривалий час зберігається напруженість у відносинах зі США.
Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Словенії Янез Янша, який агітував за Дональда Трампа і навіть привітав із перемогою, змінив свій тон і дав зрозуміти, що співпрацюватиме з новою адміністрацією.
Так само привітав Байдена і прем’єр Угорщини Віктор Орбан, який перед виборами відкрито підтримував Трампа.