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У Путіна вважають, що Байдена ще рано вітати

Понеділок, 9 листопада 2020, 11:47

Кремль заявив, що вважає коректним дочекатися офіційного підбиття підсумків виборів у США, перш ніж вітати обраного президента країни.

Про це в понеділок заявив речник Кремля Дмітрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

Відповідаючи на питання, в чому різниця між нинішньою ситуацією з підбиттям підсумків виборів президента США і тією, яка була чотири роки тому, коли Путін негайно привітав Трампа, Пєсков сказав, що "різниця є очевидною". 

"Там (у США) мають бути певні юридичні процедури, які були анонсовані чинним президентом, тому цим ситуація і відрізняється, тому ми вважаємо коректним дочекатися все-таки офіційного оголошення", - сказав представник Кремля. 

Він сказав, що чотири роки тому не було анонсів юридичного оскарження виборів. 

При цьому Пєсков не став відповідати на питання, яке саме оголошення результатів виборів президента США буде вважатися в Кремлі офіційним.

Як повідомлялося, лідери Росії, Туреччини та Китаю є серед тих, хто досі не привітав кандидата Демократичної партії Джо Байдена з перемогою на президентських виборах у США.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Словенії Янез Янша, який агітував за Дональда Трампа і навіть привітав із перемогою, змінив свій тон і дав зрозуміти, що співпрацюватиме з новою адміністрацією.

Теми: БайденПутінвибори


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