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"Слуги" зібралися оскаржити результати виборів до міськради Львова  

Понеділок, 9 листопада 2020, 13:12

Політична партія "Слуга народу" зібралася оскаржити в суді результати виборів до міської ради Львова, де не подолала прохідний бар'єр.  

Джерело: Facebook-сторінка міського голови Львова Андрія Садового

Дослівно: "Сьогодні в Львівському окружному адміністративному суді буде спроба оскаржити волевиявлення львів‘ян 25 жовтня. Я розумію, що не всім сподобались результати. Розумію, що "слугам" дуже важко сприйняти те, що їх не буде в Львівській міській раді.

Але зрозумійте нарешті — це Львів! Тут через суди довіру не завоюєш".

Деталі: За словами Садового, подати в суд - право кожного, але протоколи з "мокрими" печатками підтверджують, що "Слуги народу" не проходять в Львівську міськраду: "3,4% - це навіть не близько до бар‘єру".

За підсумками місцевих виборів у 2020 році, до Львівської міськради пройшли 5 партій: "Євросолідарність" - 26 депутатських мандатів, "Самопоміч" - 17, "Голос" - 8, "Варта" - 7, ВО "Свобода" - 6.

Українська правда
Теми: Слуга народувибориЛьвів


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