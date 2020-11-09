"Слуги" зібралися оскаржити результати виборів до міськради Львова  

Політична партія "Слуга народу" зібралася оскаржити в суді результати виборів до міської ради Львова, де не подолала прохідний бар'єр.

Джерело: Facebook-сторінка міського голови Львова Андрія Садового

Дослівно: "Сьогодні в Львівському окружному адміністративному суді буде спроба оскаржити волевиявлення львів‘ян 25 жовтня. Я розумію, що не всім сподобались результати. Розумію, що "слугам" дуже важко сприйняти те, що їх не буде в Львівській міській раді.

Але зрозумійте нарешті — це Львів! Тут через суди довіру не завоюєш".

Деталі: За словами Садового, подати в суд - право кожного, але протоколи з "мокрими" печатками підтверджують, що "Слуги народу" не проходять в Львівську міськраду: "3,4% - це навіть не близько до бар‘єру".

За підсумками місцевих виборів у 2020 році, до Львівської міськради пройшли 5 партій: "Євросолідарність" - 26 депутатських мандатів, "Самопоміч" - 17, "Голос" - 8, "Варта" - 7, ВО "Свобода" - 6.