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Шмигаль розповів, як зарядився енергією на радіодиктанті

Понеділок, 9 листопада 2020, 13:21
Фото з Facebook Шмигаля

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав ювілейний радіодиктант національної єдності, який традиційно проходить 9 листопада – у День української писемності та мови.

Джерело: Шмигаль у Facebook, Укріноформ

Пряма мова Шмигаля: "До Дня української писемності та мови долучився до написання ювілейного радіодиктанту національної єдності. Традиції цьогоріч виповнюється 20 років.

Для мене це знакова подія, яка заряджає енергією, духовністю й натхненням. Вітаю всіх із Днем української писемності та мови! Нехай українська мова дзвінко лунає в наших серцях".

Деталі: За даними Укрінформу, Шмигаль писав диктант у студії, облаштованій в читальній залі Національної бібліотеки імені Вернадського. 

 

За словами премєра, текст, який звучав 9 листопада, "дуже прекрасний", хоч і "непростий, дуже багато пунктуації і багато цікавих слів".

Він зізнався, що робив незначні виправлення, і сказав, що віддасть диктант на перевірку.

Повідомляється, що у студії писали диктант чимало й інших відомих людей, зокрема й уповноважений із захисту української мови Тарас Кремінь, голова партії "Голос" Кіра Рудик, народна артистка України Наталія Сумська, заслужена артистка України Анжеліка Рудницька.

Читала диктант під назвою "Виклики книжкової ери" авторства письменника і видавця Івана Малковича знаменита акторка Римма Зюбіна.

Для довідки: Диктант у День української писемності та мови традиційно пишуть в Україні і за кордоном. Цього року це відбулося вже вдвадцяте.

Усі охочі можуть надіслати диктант на перевірку до 23:59 10 листопада. Текст диктанту оприлюднять на сайті "UA: Українське радіо" 11 листопада об 11:00.

Усі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія. Роботи, написані без помилок, отримають подарунки від партнерів проєкту. Результати оголосять упродовж 1–2 місяців залежно від кількості отриманих листів.

Українська правда
Теми: Шмигаль мова


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