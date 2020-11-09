Біля Криму затримали експосадовця МВС, який допомагав окупантам переслідувати кримчан

На КПВВ "Каланчак" при спробі виїзду на тимчасово окуповану територію півострова Крим затримано українця, який систематично надавав допомогу окупаційним правоохоронцям при проведенні численних незаконних обшуків і затримань громадян у так званих справах "Хізб ут-Тахрір".

Джерело: прокуратура АР Крим та Севастополя, джерела "Української правди"

Деталі: Згідно з даними джерел УП, підозрюваний - Федорян Микола Аурелович. Він до 2011 року проходив службу на керівних посадах в органах МВС України. У 2011 звільнився в запас з посади заступника начальника ГУ МВС України в АР Крим.

Прокуратурою спільно із СБУ йому повідомлено про підозру у вчиненні держзради, йому загрожує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Відомство зазначає, що підозрюваний з 2012 року обіймав посаду начальника управління транспорту та авіації АТ "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз". Після окупації Російською Федерацією півострова Крим у 2014 році, залишився працювати на вказаному товаристві, яке було незаконно захоплене окупаційною владою півострова та перереєстроване за законодавством РФ під назвою "Державне унітарне підприємство "Чорноморнафтогаз".

Використовуючи своє службове становище, щонайменше з 26 березня 2019 року надавав допомогу окупаційним правоохоронцям, а саме "Службі захисту конституційного ладу Управління ФСБ РФ по Республіці Крим" у організації проведення ряду незаконних обшуків у домоволодіннях представників кримськотатарського народу, які переслідувались за нібито участь в організації "Хізб ут-Тахрір".

Підозрюваний систематично забезпечував окупаційних правоохоронців транспортними засобами при проведенні обшуків, а також для конвоювання незаконно затриманих осіб до СІЗО та "Управління ФСБ РФ по Республіці Крим".

Як приклад, 27 березня 2019 року підозрюваний надавав транспортні засоби окупантам для проведення на території Сімферополя 25 незаконних обшуків у домоволодіннях кримських татар, за результатами яких затримано 23 людини.

Upd. Херсонський міський суд задовольнив клопотання прокуратури та обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 1 мільйон 600 тисяч гривень.

Варто зазначити, що судом враховано тяжкість інкримінованого злочину, а також його суспільний резонанс, та визначено розмір застави вище максимальної межі.

Нагадаємо: 27 березня на території Криму під час масових обшуків, організованих російським ФСБ, було затримано 23 кримських татар.