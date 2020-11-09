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Одна з вакцин від COVID-19 показує ефективність 90%

Понеділок, 9 листопада 2020, 14:26
Anadolu Agency, Getty Images

Вакцина проти COVID-19 не за горами, адже перші проміжні результати у масштабних випробуваннях показують, що продукт Pfizer та BioNTech на 90% ефективний, заявляє виробник препарату. 

Джерело: "The Guardian", "Bloomberg", "Reuters"

Деталі: На думку виробників, аналіз показує значно кращі результати, ніж більшість експертів сподівалися.

У випробуваннях фази 3 взяли участь понад 43 тисячі людей. Люди різного етнічного походження виявились однаково захищеними, кажуть у компанії.

Висновки засновані на проміжному аналізі, проведеному після того, як 94 учасники захворіли на Covid-19. Випробування триватиме доти, доки не буде підтверджено 164 випадки. Рівень потенціалу вакцини може змінитися, але наразі 90% інфекцій було попереджено.

Pfizer каже, що серйозних побічних ефектів немає. Якщо ключові показники будуть безпечні за тиждень, у світу може з'явитися інструмент для боротьби з пандемією.

Збір необхідних даних про безпеку триватиме до третього тижня листопада, зазначає компанія. Потім досьє буде подано до регуляторів (US FDA) на затвердження. 

Pfizer розраховує отримати широкий дозвіл США на екстрене використання вакцини для людей у ​​віці від 16 до 85 років. Для цього йому знадобляться дані за два місяці про безпеку приблизно половини з понад 43 тисяч учасників дослідження.

Швидке ліцензування може означати перші дози для медичних працівників до кінця року.

Пряма мова керівника Pfizer Альберта Бурли: "Сьогодні великий день для науки та людства. Перший набір результатів нашої фази 3 випробування вакцини Covid-19 забезпечує початкові докази здатності нашої вакцини запобігати Covid-19.

Ми досягли цієї важливої ​​віхи в нашій програмі розробки вакцин у той час, коли світові це потрібно найбільше через нові рекорди захворюваності, коли лікарні перевищують потенціал, а економіки намагаються відкритися".

Цьому передувало: Наприкінці липня німецька компанія Biontech та американський фармацевтичний гігант Pfizer повідомили, що починають стадії 2 і 3 клінічних випробувань вакцини BNT162b2, отримавши необхідні дозволи від регуляторів.

Довідка: Pfizer та BioNTech мають контракт на 1,95 млрд доларів з урядом США на поставку 100 мільйонів доз вакцин з цього року. Вони також досягли угод про постачання з Європейським Союзом, Великою Британією, Канадою та Японією.

Щоб заощадити час, компанії розпочали виробництво вакцини ще до того, як зрозуміли, чи буде вона ефективною. Цього року вони розраховують виробляти до 50 мільйонів доз, або достатньо для захисту 25 мільйонів людей, а 2021 року - до 1,3 мільярда доз.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: Covid-2019коронавірусмедицинанаука


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