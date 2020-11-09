Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Карабаху визнали втрату ключового міста у боях з Азербайджаном

Понеділок, 9 листопада 2020, 15:38
У Карабаху визнали втрату ключового міста у боях з Азербайджаном
Фото з Twitter ЄП

Армія оборони невизнаної Нагірно-Карабахської республіки визнала, що більше не контролює ключове місто Шуша.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на вірменське видання NewsAm.

"Ми змушені визнати, що низка невдач нас все ще переслідує, і місто Шуша повністю поза нашим контролем...Пояси слід затягнути ще один раз, тому що противник перебуває на підступах до Степанакерта, інакше існування столиці опиниться під загрозою", - заявив прессекретар президента НКР Ваграм Погосян.

Про взяття міста Шуша президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив у неділю. Однак представник Міноборони Вірменії заявив, що результат боїв за місто стане зрозумілий в понеділок.

Шуша є одним з ключових міст Карабаху, воно розташоване за 11 км від Степанакерта – столиці самопроголошеної республіки. Місто має військово-стратегічне значення, розташовуючись на панівній висоті.

21 травня 2020 року в місті пройшла інавгурація нового президента невизнаної Нагірно-Карабахської республіки, що викликало гостру реакцію Азербайджану.

Взяття Шуші в 1992 році для вірмен було великою і символічною перемогою. Для азербайджанців же це була найбільша втрата у тій війні.

"Українська правда" у Threads

Теми: АзербайджанВірменія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
Азербайджан
У Вірменії заявили про можливість мирної угоди з Азербайджаном до кінця року
Прем'єр Вірменії прокоментував можливість підписання мирної угоди з Азербайджаном 1 червня
Вірменія не підтвердила підписання мирної угоди з Азербайджаном на саміті в Кишиневі
Останні новини
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
10:36
Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
Усі новини...
Реклама: