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У Карабаху визнали втрату ключового міста у боях з Азербайджаном

Понеділок, 9 листопада 2020, 16:38
Фото з Twitter ЄП

Армія оборони невизнаної Нагірно-Карабахської республіки визнала, що більше не контролює ключове місто Шуша.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на вірменське видання NewsAm.

"Ми змушені визнати, що низка невдач нас все ще переслідує, і місто Шуша повністю поза нашим контролем...Пояси слід затягнути ще один раз, тому що противник перебуває на підступах до Степанакерта, інакше існування столиці опиниться під загрозою", - заявив прессекретар президента НКР Ваграм Погосян.

Про взяття міста Шуша президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив у неділю. Однак представник Міноборони Вірменії заявив, що результат боїв за місто стане зрозумілий в понеділок.

Шуша є одним з ключових міст Карабаху, воно розташоване за 11 км від Степанакерта – столиці самопроголошеної республіки. Місто має військово-стратегічне значення, розташовуючись на панівній висоті.

21 травня 2020 року в місті пройшла інавгурація нового президента невизнаної Нагірно-Карабахської республіки, що викликало гостру реакцію Азербайджану.

Взяття Шуші в 1992 році для вірмен було великою і символічною перемогою. Для азербайджанців же це була найбільша втрата у тій війні.

Теми: АзербайджанВірменія


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