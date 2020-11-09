У тещі путінського пропагандиста знайшли нерухомість на мільйони доларів

84-річна теща першого заступника голови адміністрації президента Олексія Громова Анна Лосицька є власницею нерухомості в центрі Москви вартістю 470 мільйонів рублів (більше 6 мільйонів доларів).

Джерело: російське видання The Insider з посиланням на дані Росреестра

Деталі: Як вдалося з'ясувати, Лосицька є власницею двох сусідніх квартир в одному житловому комплексі загальною площею 395 кв. м. Квартири вона придбала в 2015 році в колишнього акціонера і менеджера компанії "Відео інтернешнл" Анатолія Новікова.

За інформацією видання, теща Громова ніде не працює і бізнесом не займається.

Середньорічний дохід самого Громова за останні 10 років становить лише 8 мільйонів рублів, а його дружина працює в Інституті загальної історії РАН і отримує в кілька разів менше від нього.

Їх повнолітні діти також не займаються бізнесом, завдяки якому можна було б купити таку коштовну нерухомість для бабусі.

Громов на посаді першого заступника голови адміністрації президента курирує відносини Кремля зі ЗМІ, його також називають "керівником російської державної пропаганди".

Повідомляється що Лосицька - не єдина багата теща високопоставленого чиновника в Росії. Елітна нерухомість вартістю в кілька сотень мільйонів рублів є, наприклад, у матерів дружин керівника фракції "Єдиної Росії" в Держдумі Сергія Неверова, глави "Ростех" Сергія Чемезова, керівника Пенсійного фонду Антона Дроздова.