Азербайджан каже, що "випадково" збив військовий вертоліт РФ
Міністерство закордонних справ Азербайджану підтвердило, що азербайджанські військові збили російський вертоліт, але заявило, що це було зроблено ненавмисно.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві відомства.
"За інформацією, отриманою в Міністерстві оборони Азербайджанської Республіки з Міністерства оборони Російської Федерації, 9 листопада о 18:30 на Нахчиванській ділянці вірмено-азербайджанської державного кордону був збитий військовий вертоліт Мі-24 Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
У заяві вказується, що політ вертольота проходив в безпосередній близькості до вірмено-азербайджанського кордону, в той час як в зоні нагірно-карабахського конфлікту тривають активні бойові зіткнення.
Крім того, політ проходив в темний час доби, на малій висоті, поза зоною радарного виявлення ППО і вертольоти ВПС РФ раніше не були помічені в зазначеному районі.
"У контексті зазначених факторів і на тлі напруженої обстановки в регіоні і підвищеної бойової готовності у зв'язку з можливими провокаціями вірменської сторони, черговим бойовим розрахунком було прийнято рішення відкрити вогонь на ураження. Азербайджанська сторона просить вибачення у російської сторони у зв'язку з даним трагічним інцидентом, який має характер випадковості і не був спрямований проти російської сторони", - заявили в МЗС.
Азербайджанська сторона також заявляє про готовність до виплати відповідної компенсації.
Нагадаємо, у Нагірному Карабаху визнали, що більше не контролюють ключове місто Шуша, яке після кількох днів бойових дій зайняла армія Азербайджану.