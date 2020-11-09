Зніс 4 пішоходів на острівці безпеки: підозрюваний у ДТП може вийти під заставу 10,5 млн

Київський районний суд Харкова заарештував 22-річного іноземця, водія автомобіля Volkswagen, який збив пішоходів на острівці безпеки, з альтернативою в 10,5 мільйона.

Джерело: Харків Times

Деталі: Відносно громадянина Єгипту Хенді Алі за фактом резонансного ДТП, яке сталося 7 листопада 2020 року на центрі Харкова застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів до 5 січня 2021 року, включаючи визначення суми застави в розмірі 10 млн 510 тис. грн.

Таким чином, суд частково задовольнив клопотання прокуратури, яка просила відправити підозрюваного під варту терміном на 60 днів без права внесення застави. Захист наполягав на домашньому арешті.

На судовому засіданні підозрюваний свою провину визнав. Він розповів, що його Volkswagen не впорався з керуванням і "вилетів" на острівець безпеки після удару в інший автомобіль.

Що передувало: 7 листопада близько 16:00 в центрі Харкова сталася страшна аварія. Автомобіль на великій швидкості вдарився об бордюр острівця безпеки і збив чотирьох людей, що чекали зелений сигнал світлофора.

В результаті аварії три людини, серед яких - дев'ятирічний хлопчик, з травмами різного ступеня тяжкості були доставлені в лікарню швидкої і невідкладної допомоги. Станом на 11:00 9 листопада хлопчик і 50-річна жінка, яка через травми, отримані в ДТП, впала в кому, перебувають реанімації.