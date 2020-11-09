У Польщі до 100-річчя Варшавської битви відкрили пам'ятник з Петлюрою

У польському місті Скерневіце до 100-річчя Варшавської битви відкрили монумент на згадку про підтримку Польщі іншими країнами у визначальний для неї 1920 рік - під час польсько-радянської війни. Серед них - і Симон Петлюра.

Про це йдеться в офіційному повідомленні міністерства культури Польщі, пише "Європейська правда".

Монумент "Перед Варшавською битвою" („Przed Bitwą Warszawską") зображає лідера Польщі маршала Юзефа Пілсудського разом із угорським прем’єром Палом Телекі, Шарлем де Голлем, який тоді був військовим радником польської армії, та отаманом Симоном Петлюрою. Він символізує підтримку цих країн під час польсько-радянської війни 1920 року.

Заступник прем’єра-міністр культури, національної спадщини та спорту Пьотр Глінський під час церемонії відкриття зазначив, що це пам’ятник "міжособистісній та міжнаціональній солідарності" тих, хто допоміг захистити Польщу та Європу від більшовиків.

"Пам’ятник нагадує також про польсько-український союз того часу, завдяки якому близько 20 тисяч українських вояків билися в одних лавах з поляками", - зазначається у повідомленні.

Пам’ятник створили зусиллями соціальної ініціативи Stowarzyszenie Skierniewice 2019-2020 у співпраці з польським міністерством культури та владою Скерневіце. Автором проєкту є Кароль Бадина з краківської академії мистецтв.

Скерневіце обрали через роль цього міста у подіях 2020 року - саме туди прибув перший потяг з військовою допомогою від Угорщини.

Як відомо, Варшавська битва у серпні 1920 року, яку називають також "Дивом над Віслою", стала переломним моментом у радянсько-польській війні. Після неї більшовики змушені були піти на перемовини з Польщею.