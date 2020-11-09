Італійські лікарі закликають ввести локдаун, за добу понад 25 тисяч нових заражень

Голова федерації медичних гільдій Італії Філіппо Анеллі закликав владу запровадити національний карантин у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ANSA.

Анеллі заявив, що національна система охорони здоров'я Італії не може впоратися зі збільшенням числа випадків хвороби COVID-19 та попередив, що Італія може отримати ще 10 000 смертей упродовж місяця.

Минулого тижня уряд Джузеппе Конте запровадив трирівневу систему локальних обмежень, згідно з якою регіони Калабрія, Ломбардія, П'ємонт та Валь-д'Аоста перейшли в режим жорсткого карантину.

Ці регіони мають найжорсткіші обмеження за цією системою, оскільки їх класифікували як червоні зони з високим рівнем зараження.

Згідно з обмеженнями, в червоній зоні торговельні заклади та ринки не найважливішого значення, зачинені, а виїзд за межі міста проживання заборонений, за винятком роботи чи стану здоров'я.

За останні 24 години в Італії було виявлено 25 271 новий випадок захворювання на коронавірус, приблизно на 7 тисяч менше, ніж учора. Але при цьому було проведено і на 43 тисячі менше тестів, ніж у суботу. Рівень позитивних тестів становить 17,1%.

З іншого боку, приріст смертельних випадків дещо зріс - 356 людей з коронавірусом померли за останню добу, тоді як напередодні цей показник склав 331.