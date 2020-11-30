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Разумков прогнозує, що Рада уникне "новорічної бюджетної ночі" 

Понеділок, 30 листопада 2020, 23:29

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прогнозує, що парламент встигне ухвалити бюджет у відповідні терміни, уникнувши так званої "новорічної бюджетної ночі". 

Джерело: Разумков в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Бюджет був наданий Кабміном із затримкою на тиждень. 

Зараз в нас є 10 днів, і навіть, якби ми могли зробити це швидше (прийняти бюджет – УП), то це нереально, тому що нам потрібен час, щоб його допрацювати. 

Станом на сьогодні нам вистачає часу, щоб бюджет був прийнятий, і щоб не заходити у так звану "новорічну бюджетну ніч".

Деталі: Голова ВРУ стверджує, що серед фракції є конструктивна позиція щодо прийняття фінансового документу, зокрема розглядається варіант зробити це на позачерговому засіданні.

"Якщо буде згода голосувати, якщо буде розуміння, що законопроєкт про державний бюджет може буде прийнятий на наступному тижні, то парламент буде готовий зібратись на позачергове засідання", – заявив Разумков. 

Нагадаємо:

  • Кабмін представив у Раді проєкт держбюджету-2021, нардепи від різних фракцій та груп розкритикували документ, назвавши його, зокрема, "утопією" і "катастрофою" і заявили про необхідність доопрацювання.
  • Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.
  • Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.
  • На засіданні 14 вересня проєкт держбюджету України на 2021 рік не підтримали два міністри: голова МОЗ Максим Степанов та очільник Мінекології Роман Абрамовський. 

Читайте також: Бюджет 2021. Які зміни уряд запланував для українців на наступний рік

Ольга Гетьманець, УП

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