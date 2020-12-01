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У Києві черговий антирекорд хворих на COVID і три десятки смертей

Вівторок, 1 грудня 2020, 10:58
Фото КМДА

За добу 30 листопада у столиці лабораторно підтвердили 1799 нових випадків захворювання на коронавірус – це найбільша кількість з початку пандемії, 31 людина померла.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "У Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за період пандемії – 1799 людей. 31 випадок – летальний".

Деталі: Серед нових хворих 902 жінки віком від 19 до 86 років, 791 чоловік віком від 19 до 91 року, 63 дівчинки від 11 місяців до 17 років і 43 хлопчики від 3 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, і 63 медики.

148 людей госпіталізували – це також найбільша кількість пацієнтів від початку пандемії.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (317), у Подільському (235) та в Святошинському (216) районах. 

Станом на 1 грудня у столиці 72 277 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Від вірусу померли 1323 киянина. Подолали хворобу 23 252 мешканці Києва, з них 409 за минулу добу.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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